Школьница насмерть разбилась на горнолыжной базе в ВКО

Первоначально появилась информация от случайных свидетелей о ЧП. Очевидцы сообщили, что при спуске на стюбе со склона насмерть разбилась школьница. Чуть позже информацию официально подтвердили в полиции.

«По первоначальным данным инцидент произошел в 11 часов дня на горнолыжной базе “Нуртау”. В ходе разбирательств выяснилось, что двое подростков 2001 года рождения катались на стюбе на неположенном склоне, в результате чего один из подростков получил травмы несовместимые с жизнью », — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО.