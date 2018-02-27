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14:34 (мск), источник: Nur.kz

Школьница насмерть разбилась на горнолыжной базе в ВКО

В ВКО на горнолыжной базе «Нуртау» погибла школьница, спустившись со склона на стюбе, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Первоначально появилась информация от случайных свидетелей о ЧП. Очевидцы сообщили, что при спуске на стюбе со склона насмерть разбилась школьница. Чуть позже информацию официально подтвердили в полиции.

«По первоначальным данным инцидент произошел в 11 часов дня на горнолыжной базе “Нуртау”. В ходе разбирательств выяснилось, что двое подростков 2001 года рождения катались на стюбе на неположенном склоне, в результате чего один из подростков получил травмы несовместимые с жизнью », — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

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