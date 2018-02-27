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14:57 (мск), источник: РИА Крым

В «Крымэнерго» назвали причину отключения света на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Причиной отключения КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа № 3» стало кратковременное нарушение электроснабжения в нескольких районах Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«27 февраля в 12.16 аварийно отключилась кабельно-воздушная линия 220 кВ “Тамань — Кафа № 3”. В результате штатного действия противоаварийной автоматики (ЛАПНУ) кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей городов Феодосии, Керчи, Ленинского и Кировского районов суммарной мощностью 118 МВт (около 104,6 тысячи абонентов)», — рассказали в прес-службе.

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В «Крымэнерго» отметили, что ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского РДУ с 12.23. «Энергоснабжение абонентов, отключенных противоаварийной автоматикой, восстановлено в полном объеме к 12.28», — уточнили в пресс-службе и добавили, что в настоящее время специалисты выясняют причины технологического нарушения.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, днем во вторник несколько населенных пунктов Восточного Крыма оказались обесточенными из-за срабатывания противоаварийной автоматики.

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