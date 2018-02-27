В «Крымэнерго» назвали причину отключения света на востоке Крыма

«27 февраля в 12.16 аварийно отключилась кабельно-воздушная линия 220 кВ “Тамань — Кафа № 3”. В результате штатного действия противоаварийной автоматики (ЛАПНУ) кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей городов Феодосии, Керчи, Ленинского и Кировского районов суммарной мощностью 118 МВт (около 104,6 тысячи абонентов)», — рассказали в прес-службе.

В «Крымэнерго» отметили, что ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского РДУ с 12.23. «Энергоснабжение абонентов, отключенных противоаварийной автоматикой, восстановлено в полном объеме к 12.28», — уточнили в пресс-службе и добавили, что в настоящее время специалисты выясняют причины технологического нарушения.