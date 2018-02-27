Рабочий погиб в результате инцидента на заводе под Пермью, еще трое травмированы
Пермь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — На машиностроительном заводе под Пермью произошел хлопок, погиб рабочий, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.
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