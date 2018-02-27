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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Рабочий погиб в результате инцидента на заводе под Пермью, еще трое травмированы

Пермь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — На машиностроительном заводе под Пермью произошел хлопок, погиб рабочий, сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.

Источник: Reuters

«Хлопок прогремел на машиностроительном заводе в городе Пожва в одном из цехов во время проведения работ. Травмы получили трое рабочих, еще один скончался», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса на производстве.

«Предварительно, причиной стали нарушения, допущенные рабочими в рамках производственного процесса», — сказал источник.

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