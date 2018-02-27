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27 февраля, источник: Sputnik

В России убит экс-глава культурного центра Таджикистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Задержан предполагаемый убийца бывшего руководителя таджикского культурного общинного центра Рязанской области «Сино».

Источник: Sputnik

Как передают местные СМИ, Бегмахмад Медведев выехал из Рязани в Калужскую область 17 февраля текущего года. Последняя информация о нахождении автомобиля поступила из Захаровского района, и с тех пор его местонахождение не было известно.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого в исчезновении рязанца. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств данного преступления, ведется сбор доказательств, пишет Sputnik Таджикистан.

Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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