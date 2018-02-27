Число жертв гриппа в Молдове увеличилось до трёх
Еще один человек в нашей стране скончался от осложнений, вызванных сезонным гриппом.
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Еще один человек в нашей стране скончался от осложнений, вызванных сезонным гриппом.
По данным Национального центра общественного здоровья, вирус унес жизнь 41-летнего мужчины.
Как сообщают врачи, пациент слишком поздно обратился за медицинской помощью. В середине февраля от гриппа скончался 17-летний юноша. Еще раньше жертвой вируса стала жительница Бендер.
С начала холодного сезона в столице было зарегистрировано более 360 случаев гриппа. А острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 170 тысяч человек.
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