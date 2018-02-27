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27 февраля, источник: Publika.md

Число жертв гриппа в Молдове увеличилось до трёх

Еще один человек в нашей стране скончался от осложнений, вызванных сезонным гриппом.

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По данным Национального центра общественного здоровья, вирус унес жизнь 41-летнего мужчины.

Как сообщают врачи, пациент слишком поздно обратился за медицинской помощью. В середине февраля от гриппа скончался 17-летний юноша. Еще раньше жертвой вируса стала жительница Бендер.

С начала холодного сезона в столице было зарегистрировано более 360 случаев гриппа. А острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 170 тысяч человек.

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