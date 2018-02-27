Фигурант «кокаинового дела» Ковальчук заявил, что в его чемоданах были кофе, сигары и коньяк

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По версии Ковальчука, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где завхозом работал приятель Андрея Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016 года господина Абянова уволили, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи господина Ковальчука.

Ковальчук заявляет, что неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Когда чемоданы были вскрыты, там оказался белый порошок.

Андрей Ковальчук считает, что кто-то подменил партию кофе на кокаин. Он планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания, но после возникшего скандала «взял время на раздумье».

Об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства в Буэнос-Айресе стало известно в середине февраля. Наркотик был найден в декабре 2016 года. Почти 400 кг кокаина стоимостью около €50 млн предназначались для отправки в Россию.