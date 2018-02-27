Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Неприятный запах изо рта: что делать
Муж в панике привез жену рожать в подсобку роддома
Экс-тренер о завоевавшей золото Игр россиянке: не умела трудиться
Глюк’oZa показала «романтическую» тренировку с мужем
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Агутин рассказал о лучшем свидании с Варум
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
СМИ: похудевшая Гузеева в новом образе вызвала восторг в Сети
СМИ: Старший сын Водяновой покорил гостей красотой
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
27 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Фигурант «кокаинового дела» Ковальчук заявил, что в его чемоданах были кофе, сигары и коньяк

Фигурант «кокаинового дела» Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика, сообщает «Росбалт».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

По версии Ковальчука, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где завхозом работал приятель Андрея Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016 года господина Абянова уволили, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи господина Ковальчука.

Ковальчук заявляет, что неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Когда чемоданы были вскрыты, там оказался белый порошок.

Андрей Ковальчук считает, что кто-то подменил партию кофе на кокаин. Он планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания, но после возникшего скандала «взял время на раздумье».
Читайте также
Фигурантами «кокаинового дела» оказались экс-глава центра правовых услуг, менеджер и безработный

Об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства в Буэнос-Айресе стало известно в середине февраля. Наркотик был найден в декабре 2016 года. Почти 400 кг кокаина стоимостью около €50 млн предназначались для отправки в Россию.

С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычный полицейский Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало. В декабре 2017 года в рамках совместной спецоперации двух стран чемоданы отправили в Россию наполненными мукой. При этом не известно, как именно они были доставлены. Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, как полагает ФСБ, скрывается в Германии.

Посол России в Аргентине: вывезти диппочтой почти 400 килограммов кокаина нереально
Во время загрузки произошла ошибка.
27 февраля© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кто ответит за низкую явку на выборах президента России
Белый дом распределит кадры с Северного Кавказа
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Родственников жертв катастрофы Ан-148 освободят от уплаты долгов
Трамп бросил жену и сына под дождем
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары
В объятиях Морфея: 6 правил здорового сна
Фотограф показал, как выглядят реальные Angry Birds
Спорт
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого Глава национальной федерации керлинга Дмитрий Свищев надеется, что по инциденту с Александром Крушельницким скоро появится уголовное дело
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь