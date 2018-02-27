Фигурант «кокаинового дела» Ковальчук заявил, что в его чемоданах были кофе, сигары и коньяк
Фигурант «кокаинового дела» Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика, сообщает «Росбалт».
Фигурант «кокаинового дела» Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотика, сообщает «Росбалт».
По версии Ковальчука, в июле 2016 года он приобрел в
Ковальчук заявляет, что неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Когда чемоданы были вскрыты, там оказался белый порошок.
Об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства в
С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычный полицейский Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало. В декабре 2017 года в рамках совместной спецоперации двух стран чемоданы отправили в Россию наполненными мукой. При этом не известно, как именно они были доставлены. Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, как полагает ФСБ, скрывается в Германии.
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