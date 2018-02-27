Рустэм Хамитов распорядился оказать помощь родственникам погибших в ДТП на трассе в Башкирии
Главе Башкирии немедленно доложили о столкновении на трассе М-5.
Главе Башкирии немедленно доложили о столкновении на трассе М-5.
В ходе разговора с руководством МВД и МЧС по Башкирии Рустэм Хамитов дал поручения экстренным службам и чиновникам правительства республики оказать всю необходимую помощь родственникам погибших в страшной аварии вблизи
Кроме того, глава Башкирии потребовал в кратчайшие сроки установить причины ДТП, ставшего настоящей трагедией. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на
Напомним, жуткая авария, унесшая, по предварительным данным 9 жизней, произошла на 1546-м км трассы М-5 в Иглинском районе республики.
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