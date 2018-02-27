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27 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой

На участке Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Партизанская» до станции «Киевская» с 19:35 было прервано движение поездов.

Источник: РИА "Новости"

На участке Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Партизанская» до станции «Киевская» с 19:35 было прервано движение поездов.

По словам источника «Интерфакса» в транспортном комплексе, движения не было «из-за технической неисправности подвижного состава по направлению в сторону центра». Он также заявил, что по направлению из центра поезда следовали с увеличенным интервалом.

Движение было восстановлено в 20:08.

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