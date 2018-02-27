20:08 Арбатско-Покровская линия. Движение поездов на участке от Партизанской до Киевской оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут.— Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.
Движение поездов на синей ветке восстановлено после сбоя
Движение поездов на участке
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