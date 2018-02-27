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27 февраля, источник: Известия

Движение поездов на синей ветке восстановлено после сбоя

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Партизанская» до станции «Киевская» восстановлено, сообщает твиттер столичной подземки.

Отмечается, что движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозировалось. Сейчас движение поездов оперативно введено в график.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов по синей линии в центр было прервано по техническим причинам. По некоторым данным, причиной случившегося стал технически неисправный подвижной состав.

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