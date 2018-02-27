Названа причина ДТП с автобусом в Башкирии
Следственный комитет РБ назвал предварительную причину ДТП с микроавтобусом, унесшим жизни девяти человек.
Следственный комитет РБ назвал предварительную причину ДТП с микроавтобусом, унесшим жизни девяти человек.
— По предварительным данным, водитель грузовика MAN, следовавший в сторону Уфы, не справился с управлением. В результате произошло столкновение с микроавтобусом и последующее опрокидывание транспортных средств в кювет. Восемь пассажиров и водитель автобуса погибли на месте.
Двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу города Аша Челябинской области, еще двое — в Иглинскую районную больницу, — рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РБ Светлана Абрамова.
Напомним, авария произошла сегодня в Башкирии на трассе М5, близ села
На место ДТП сразу выехали экстренные службы, а также заместитель министра МВД РБ, начальник главного следственного управления Виктор Михайлов.
— Сейчас там работают сотрудники
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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