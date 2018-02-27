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27 февраля, источник: "Российская газета"

Названа причина ДТП с автобусом в Башкирии

Следственный комитет РБ назвал предварительную причину ДТП с микроавтобусом, унесшим жизни девяти человек.

Источник: Reuters

— По предварительным данным, водитель грузовика MAN, следовавший в сторону Уфы, не справился с управлением. В результате произошло столкновение с микроавтобусом и последующее опрокидывание транспортных средств в кювет. Восемь пассажиров и водитель автобуса погибли на месте.

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Двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу города Аша Челябинской области, еще двое — в Иглинскую районную больницу, — рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РБ Светлана Абрамова.

Напомним, авария произошла сегодня в Башкирии на трассе М5, близ села Улу-Теляк Иглинского района. Рейсовый автобус из Челябинской области прибыл сегодня в Уфу днем из Усть-Катава. В районе 15 часов он поехал по обратному маршруту, но пробыл в пути совсем не долго — трагедия случилась под Уфой.

На место ДТП сразу выехали экстренные службы, а также заместитель министра МВД РБ, начальник главного следственного управления Виктор Михайлов.

— Сейчас там работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД РБ, в том числе автотехник, — сообщил руководитель пресс-службы МВД РБ Максим Родионов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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