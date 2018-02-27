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27 февраля, источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский дал ряд поручений в связи с ДТП с девятью погибшими

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал ряд поручений в связи с произошедшим в Республике Башкортостан лобовым столкновением маршрутки и грузовика, в результате которого погибли девять человек, в том числе жители Сима и Усть-Катава.

Заместителю губернатора Олегу Климову поручено скоординировать работу с региональным МЧС. К месту происшествия на помощь коллегам из Башкирии выехали специалисты Ашинского пожарно-спасательного гарнизона Челябинской области. Кроме того, в Иглинский район направлены сотрудники психологической службы от областного главка МЧС.

Как уже сообщало агентство, в результате произошедшего 27 февраля ДТП погибло 9 человек (список), трое пострадали. Двое пассажиров маршрутного такси направлены в центральную районную больницу Аши (ул. Некрасова, 19). Один пострадавший госпитализирован в городскую больницу Усть-Катава (ул. Первомайская, 15).

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Министерству здравоохранения области дано распоряжение взять под контроль состояние пострадавших, находящихся сейчас в медицинских учреждениях. При необходимости будут привлечены медицинские ресурсы областного центра. Родственникам пострадавших будет оказана вся необходимая информационно-психологическая поддержка. Родственникам погибших, проживающих в Усть-Катаве готовы оказать поддержку 4 психолога РСЧС и 3 психолога МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»). В Аше работает психолог социальной защиты Ашинского района.

От ГУ МЧС России по Челябинской области направлена группа психологов во главе с начальником ОКВРППиПО ГУ МЧС России по Челябинской области подполковник внутренней службы Александром Шагиным.

Министерству социальной защиты поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

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