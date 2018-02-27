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27 февраля, источник: ГТРК Башкортостан

Опубликован список погибших в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии

В Сети опубликовали список жертв аварии на федеральной автодороге Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии. По последним данным, погибли 9 человек и еще четверо получили травмы.

При столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом, скончались Марочкина Н., Черкасова Я., Шаганова Ф., Саминова М., Смагин А., Махмутова Ф., Абдрахманова М., Мызгин А., Жиляев Э. Также известны имена четверых пострадавших. Бородина Е., Галямова О., Жиганова Н. и Гагарин Н. травмированы, их состояние пока неизвестно.

Напомним, ДТП произошло 27 февраля, около 17:31 вечера близ села Улу-Теляк на 1548-м километре автодороги М-5.

По предварительной информации, прицеп фуры MAN занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Уфы в Усть-Катав, напоминает «URA.RU». В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

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