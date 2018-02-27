Опубликован список погибших в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии

При столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом, скончались Марочкина Н., Черкасова Я., Шаганова Ф., Саминова М., Смагин А., Махмутова Ф., Абдрахманова М., Мызгин А., Жиляев Э. Также известны имена четверых пострадавших. Бородина Е., Галямова О., Жиганова Н. и Гагарин Н. травмированы, их состояние пока неизвестно.