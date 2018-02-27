Дальнобойщик из Молдовы едва не замерз на пустынной трассе

Все началось с того, что в машине молдаванина замерзла солярка, потом сел аккумулятор, и перестала работать «печка». Дальнобойщик пытался решить проблему самостоятельно, но не смог, равно как и не сумел согреться с помощью подручных средств. Поэтому он позвонил в экстренную службу и сообщил о своей проблеме.