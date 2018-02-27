Дальнобойщик из Молдовы едва не замерз на пустынной трассе
КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В России спасатели вовремя пришли на помощь гражданину Молдовы, который вел большегруз.
КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В России спасатели вовремя пришли на помощь гражданину Молдовы, который вел большегруз.
По опубликованным во вторник данным российских СМИ, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в Костромской области.
Все началось с того, что в машине молдаванина замерзла солярка, потом сел аккумулятор, и перестала работать «печка». Дальнобойщик пытался решить проблему самостоятельно, но не смог, равно как и не сумел согреться с помощью подручных средств. Поэтому он позвонил в экстренную службу и сообщил о своей проблеме.
Спасатели отвезли дальнобойщика в город Шарья, дали ему теплую одежду и напоили горячим чаем. Вскоре пригнали и замерзшую фуру.
После капитального прогрева большегруза, мужчина снова отправился в путь.
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