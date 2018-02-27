Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино
Названы простые способы улучшить память
Дети разучились держать ручку из-за смартфонов
Реакция Серебрякова на инициативу депутата после слов о русских
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«Хочу кружевные трусики и ЕС»: активистка Майдана переехала в РФ
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Агутин рассказал о лучшем свидании с Варум
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
СМИ: похудевшая Гузеева в новом образе вызвала восторг в Сети
СМИ: Старший сын Водяновой покорил гостей красотой
Москвичи предпочитают однокомнатные квартиры
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
27 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове сильный ветер шатает фонари и отрывает карнизы

Ростовчане присылают фото и видео разыгравшейся непогоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 38% 768 мм рт. ст. 5 м/с

В Ростове-на-Дону разыгралась непогода. Так порывом ветра оторвало козырек балкона и отбросило на крышу ближайшего здания. Фото прислали очевидцы.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Подобные истории происходят в разных частях города. Например, в Левенцовке.

Ростовчане прислали видео непогоды, а также сообщили, что от ветра «шатаются фонари».

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Трамп бросил жену и сына под дождем
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Родственников жертв катастрофы Ан-148 освободят от уплаты долгов
Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары
В объятиях Морфея: 6 правил здорового сна
Фотограф показал, как выглядят реальные Angry Birds
Спорт
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого Глава национальной федерации керлинга Дмитрий Свищев надеется, что по инциденту с Александром Крушельницким скоро появится уголовное дело
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь