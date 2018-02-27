В Ростове сильный ветер шатает фонари и отрывает карнизы
Ростовчане присылают фото и видео разыгравшейся непогоды.
Ростовчане присылают фото и видео разыгравшейся непогоды.
В
Подобные истории происходят в разных частях города. Например, в Левенцовке.
Ростовчане прислали видео непогоды, а также сообщили, что от ветра «шатаются фонари».
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