Во время стрельбы в Казани ранены два человека, один из них — полицейский
Казань. 27 февраля.
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Казань. 27 февраля.
По информации источника знакомого с ситуацией, ЧП произошло в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани.
«По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов», — сказал собеседник агентства.
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