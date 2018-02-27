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27 февраля, источник: Интерфакс

Во время стрельбы в Казани ранены два человека, один из них — полицейский

Казань. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Казани выясняют обстоятельства ночной стрельбы, в результате которой ранены два человека, один из них — полицейский.

По информации источника знакомого с ситуацией, ЧП произошло в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани.

«По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов», — сказал собеседник агентства.

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