МВД подтвердило информацию о стрельбе в Казани
КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает МВД по Татарстану.
КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает МВД по Татарстану.
«В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника… По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель», — говорится в сообщении.
По информации МВД, пострадавшие госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.
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