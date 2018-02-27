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27 февраля, источник: РИА Новости

МВД подтвердило информацию о стрельбе в Казани

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, сообщает МВД по Татарстану.

«В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника… По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель», — говорится в сообщении.

По информации МВД, пострадавшие госпитализированы. В операции по задержанию подозреваемого принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

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