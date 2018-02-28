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00:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЧС объявлена в подтопленном Узынагаше: Нацгвардия начала эвакуацию

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.

Источник: Sputniknews.kz
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Талые воды уже несколько дней топят дома в пяти районах Алматинской области и городе Талдыкоргане. Районные власти объявили режим ЧС местного масштаба и привлекли на помощь военнослужащих.

«Около 20 часов силами личного состава части были эвакуированы жители жилых трех домов по улице Кунаева. На проведение аварийно-спасательных работ выделено более 90 военнослужащих и 10 единиц техники», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Военнослужащие Нацгвардии продолжают работу в селе: чистят арыки, укладывают мешки с песком, помогают отвести талые воды от домов сельчан. Талые воды подтопили село Узынагаш Алматинской области.

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