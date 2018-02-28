ЧС объявлена в подтопленном Узынагаше: Нацгвардия начала эвакуацию
АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.
АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Военнослужащие Нацгвардии во вторник вечером эвакуировали жителей нескольких подтопленных домов в селе Узынагаш Алматинской области.
Талые воды уже несколько дней топят дома в пяти районах Алматинской области и городе Талдыкоргане. Районные власти объявили режим ЧС местного масштаба и привлекли на помощь военнослужащих.
«Около 20 часов силами личного состава части были эвакуированы жители жилых трех домов по улице Кунаева. На проведение
Военнослужащие Нацгвардии продолжают работу в селе: чистят арыки, укладывают мешки с песком, помогают отвести талые воды от домов сельчан. Талые воды подтопили село Узынагаш Алматинской области.
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