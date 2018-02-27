Оправдания на кофейной гуще

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По версии защитника Андрея Ковальчука Владимира Жеребенкова, тот просто шокирован случившимся. Бывший посольский технарь, в последнее время занимавшийся бизнесом, узнав о скандале с наркотиками, собирался вернуться из Германии, где он сейчас находится, в Россию, но потом передумал. «Меня просто закроют», — отметил господин Ковальчук. При этом в Германии он готов дать все показания по этому делу и представить документы, подтверждающие его невиновность. В том числе все чеки на покупки.

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Андрей Ковальчук утверждает, что несколько раз был по служебным и частным делам в Аргентине, где в российском посольстве завхозом работал его знакомый Али Абянов. Летом 2016 года во время очередной поездки, как утверждает господин Ковальчук, он приобрел крупную партию кофе, сигар, бытовой химии и проч., которые рассовал по чемоданам и с разрешения господина Абянова оставил в подсобке одного из трех зданий, относящихся к школе при посольстве. По версии заочно обвиняемого в контрабанде наркотиков, кофе вместе с ним приобретали дипломаты и технические сотрудники посольства. Знали они и о том, что чемоданы остались в школе, откуда их должны были забрать и отправить в Москву. Как отметил адвокат Жеребенков, на каждом из чемоданов на случай его потери были указаны данные господина Ковальчука и номер его мобильного телефона. Ни о какой диппочте речь не шла, подчеркнул собеседник «Ъ».



По словам адвоката, большая часть содержимого чемоданов, например DVD-диски, предназначалась для подарков, кое-что Андрей Ковальчук рассчитывал продать. Однако в конце лета у завхоза посольства закончился контракт и он вернулся на родину. Его сменщик, некто Рогов, как говорится в материалах уголовного дела, решил провести инвентаризацию доставшегося ему в наследство хозяйства. 25 ноября 2016 года им были найдены чемоданы, лежавшие среди прочего хлама в подсобке. Новый завхоз вызвал сотрудников службы безопасности посольства, которые, вскрыв один из чемоданов, обнаружили в нем упаковки с неким порошком. Предположив, что это наркотики, сотрудники посольства проинформировали МИД. Прилетевшие 8 декабря в Буэнос-Айрес сотрудники ФСБ провели экспресс-анализ порошка, подтвердивший, что это кокаин. О находке сообщили сотрудникам аргентинской жандармерии, которые 12 декабря с санкции суда заменили кокаин, находившийся во всех 12 чемоданах, мукой. В них были также установлены GPS-трекеры, позволяющие отслеживать перемещение груза. При этом в самой школе была усилена охрана и установлены видеокамеры.

Как утверждает господин Ковальчук, все это время он пытался забрать свой груз из школы, но ему под разными предлогами отказывали.

Например, под предлогом того, что завхоз Рогов улетел в отпуск на родину. Впрочем, как потом выяснилось, задержка была связана лишь с тем, что спецслужбы России и Аргентины уже начали операцию против предполагаемых участников наркотрафика.

Наконец, в ноябре прошлого года, как утверждает господин Ковальчук, работники посольства разрешили ему отправить чемоданы в Россию. По его словам, для их перевозки он арендовал, сохранив соответствующие документы, место на борту транспортного самолета. Когда 12 декабря 2017 года груз был доставлен в Москву, по рапорту сотрудника службы экономической безопасности ФСБ, который осмотрел чемоданы с муляжами, следователь Следственного департамента МВД возбудил уголовное дело. Первыми были задержаны предполагаемые участники наркотрафика Иштимир Худжамов и Владимир Калмыков. Взяли их на улице Василисы Кожиной, когда они привезли полученные чемоданы к дому № 11, в котором проживал Али Абянов. Его задержали чуть позже.

Адвокат бывшего завхоза Александр Костанянц пояснил «Ъ», что его подзащитный себя виновным признать категорически отказывается, называя себя жертвой подставы со стороны Андрея Ковальчука. Тот, кстати, также полагает, что его подставили, зачем-то заменив кофе в чемоданах наркотиками.

Защитник пояснил, что господин Абянов вернулся в Москву из Аргентины в августе 2016 года, «спокойно жил здесь полтора года» и никаких претензий у правоохранительных органов к нему не возникало. По его словам, Али Абянов является уроженцем Нижнего Новгорода, а по образованию — инженер в сфере ЖКХ. В данном качестве он и работал в ряде диппредставительств РФ за рубежом, в частности на Кипре. Причем, как отмечает господин Костанянц, всегда его работа получала лишь положительные характеристики. «Все это чистейшей воды провокация, а самого Абянова подставил его знакомый Андрей Ковальчук», — считает адвокат Костанянц.

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Согласно его материалам, господа Абянов и Ковальчук познакомились в Москве еще в 2012 году, когда второй из них каким-то образом участвовал в неких строительно-инженерных работах в посольстве Германии в Москве. При этом якобы Андрей Ковальчук называл себя «безопасником» дипломатического ведомства, очевидно намекая на свою причастность как к МИДу, так и к спецслужбам. Позже Али Абянов уехал в командировку в Аргентину, а через некоторое время там оказался со своей семьей и господин Ковальчук. «Он бывал в гостях у Абяновых, вошел к ним в доверие», — заявил Александр Костанянц. А уже после этого господин Ковальчук якобы попросил своего знакомого как «россиянин россиянина» на время положить свой багаж в школу, тем более что жена Али Абянова, Гюльнара, работала в школе при посольстве учителем начальных классов. «Абянов согласился: пусть полежат чемоданы какое-то время», — пояснил адвокат.