МВД по РТ подтвердило гибель сотрудника Росгвардии
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). МВД по РТ подтвердило гибель сотрудника Росгвардии, об этом сообщила руководитель
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). МВД по РТ подтвердило гибель сотрудника Росгвардии, об этом сообщила руководитель
Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что в одном из домов на Авангардной 34-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок — известный в доме дебошир, который частенько злоупотреблял спиртным.
По данным
Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудники ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Позже эту информацию подтвердила Ирина Нижельская.
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