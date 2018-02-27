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27 февраля, источник: ИА Татар-информ

МВД по РТ подтвердило гибель сотрудника Росгвардии

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). МВД по РТ подтвердило гибель сотрудника Росгвардии, об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по РТ Ирина Нижельская.

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что в одном из домов на Авангардной 34-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок — известный в доме дебошир, который частенько злоупотреблял спиртным.

По данным пресс-службы МВД по РТ, во время спецоперации был ранен сотрудник Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудники ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Позже эту информацию подтвердила Ирина Нижельская.

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