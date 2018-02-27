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27 февраля, источник: Интерфакс

Двое погибли, еще двое ранены в перестрелке в Казани

Казань. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Жертвой перестрелки в Казани, кроме сотрудника правоохранительных органов, стал еще один человек.

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» информированный источник.

По его словам, еще двое ранены.

«Интерфакс» пока не располагает официальными данными.

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