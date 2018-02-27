Двое погибли, еще двое ранены в перестрелке в Казани
Казань. 27 февраля.
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Казань. 27 февраля.
«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» информированный источник.
По его словам, еще двое ранены.
«Интерфакс» пока не располагает официальными данными.
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