Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался живым
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, устроивший вечером во вторник стрельбу в Казани, сдался живым, спецоперация завершилась, сообщил агентству «Интерфаксу» информированный источник.
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, устроивший вечером во вторник стрельбу в Казани, сдался живым, спецоперация завершилась, сообщил агентству «Интерфаксу» информированный источник.
Предполагаемый подельник стрелка убит.
«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще двое ранены.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.
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