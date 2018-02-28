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00:03 (мск), источник: Интерфакс

Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался живым

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, устроивший вечером во вторник стрельбу в Казани, сдался живым, спецоперация завершилась, сообщил агентству «Интерфаксу» информированный источник.

Предполагаемый подельник стрелка убит.

Ранее сообщалось, что в результате ночной перестрелки в одном из домов на улице Авангардная в Казани погибли два человека, еще двое были ранены.

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще двое ранены.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме в Казани
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01:27 (мск)© Ньюстюб
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