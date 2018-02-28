Тонны продукции с канцерогеном прибыли в порт Владивостока

Речь идет о двух тоннах сушеной рыбы, содержащей токсичный элемент — кадмий, который является запрещенным и опасным веществом. Он найден в сушеном желтом полосатике и сушеной треске.

Проведенные испытания показали, что содержание такого тяжелого металла, как кадмий, который к тому же ещё является и канцерогеном, в сушеной продукции превышают нормы предельно-допустимой концентрации в полтора раза.

На данный момент опасный груз исключен из оборота на территории РФ.

Отмечается, что кадмий приезжает в Приморье из Китая уже не впервые — ранее DEITA.RU сообщало, что его нашли в арахисе, прибывшем во Владивосток из Китая.