МВД сообщило о гибели стрелка из Казани

Причиной инцидента стал бытовой конфликт. «Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство», — сообщает полиция.

Освободившись, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого та укрывалась, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители дома обратились в полицию.

Когда на место приехала полиция, мужчина начал отстреливаться. «В ходе задержания он был обезврежен. Он мертв», — уточнили агентству «Интерфакс» в МВД республики.

В ходе спецоперации были ранены сотрудник ОМОН (Росгвардии), который позже скончался, сотрудник полиции (в настоящее время прооперирован и находится в больнице) и ещё один гражданский, который также госпитализирован.