МВД сообщило о гибели стрелка из Казани
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, открывший огонь по людям в многоэтажном доме в Казани и убивший сотрудника Росгвардии, мертв, сообщили в среду в
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Мужчина, открывший огонь по людям в многоэтажном доме в Казани и убивший сотрудника Росгвардии, мертв, сообщили в среду в
Причиной инцидента стал бытовой конфликт. «Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство», — сообщает полиция.
Освободившись, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого та укрывалась, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители дома обратились в полицию.
Когда на место приехала полиция, мужчина начал отстреливаться. «В ходе задержания он был обезврежен. Он мертв», — уточнили агентству «Интерфакс» в МВД республики.
Ранее сообщалось, что стрелок добровольно сдался полиции, а его предполагаемый подельник мертв.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.