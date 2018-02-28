В нацпарке «Бикин» выявили первого в этом году незаконного охотника

«При патрулировании территории в вечернее время специалисты обнаружили сначала снегоход “Буран”, от которого отходили следы человека. Сотрудники разделились на две группы, одна осталась возле снегохода, вторая пошла по следу. Через некоторое время к “Бурану” вышел гр-н С., который пояснил, что ходил в лес смотреть дрова, ничего запрещенного при себе не имел. Группа, следовавшая по тропе, обнаружила на снегу отпечаток от ружья, но само оружие удалось найти только на следующий день, когда рассвело. Помимо охотничьего карабина Сайга-20С нашли магазин с семью патронами к нему, снаряженными пулями. Обследовав еще раз территорию, сотрудники обнаружили тушу убитого кабана», — сообщил Андрей Загрутдинов.