В нацпарке «Бикин» выявили первого в этом году незаконного охотника

Как рассказал заместитель директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Андрей Загрутдинов, инцидент произошел в районе горы Тавасикчи (в 130 километрах вверх по течению реки Бикин от села Красный Яр).
«При патрулировании территории в вечернее время специалисты обнаружили сначала снегоход “Буран”, от которого отходили следы человека. Сотрудники разделились на две группы, одна осталась возле снегохода, вторая пошла по следу. Через некоторое время к “Бурану” вышел гр-н С., который пояснил, что ходил в лес смотреть дрова, ничего запрещенного при себе не имел. Группа, следовавшая по тропе, обнаружила на снегу отпечаток от ружья, но само оружие удалось найти только на следующий день, когда рассвело. Помимо охотничьего карабина Сайга-20С нашли магазин с семью патронами к нему, снаряженными пулями. Обследовав еще раз территорию, сотрудники обнаружили тушу убитого кабана», — сообщил Андрей Загрутдинов.
Все собранные материалы, изъятое оружие и боеприпасы специалисты нацпарка передали в ОМВД России по Пожарскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории.
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