Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Дети разучились держать ручку из-за смартфонов
Названо «место преступления» в деле Крушельницкого
Агутин рассказал о лучшем свидании с Варум
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Как выглядит 20-летний сын Олега Газманова
Дональд Трамп бросил жену и сына под дождем
СМИ: похудевшая Гузеева в новом образе вызвала восторг в Сети
СМИ: Старший сын Водяновой покорил гостей красотой
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
03:34 (мск), источник: Вести Приморье

В нацпарке «Бикин» выявили первого в этом году незаконного охотника

В феврале специалисты отдела охраны национального парка в ходе очередного рейда по тайге обнаружили ружье с патронами и тушу убитого кабана. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сотрудников ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

Как рассказал заместитель директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Андрей Загрутдинов, инцидент произошел в районе горы Тавасикчи (в 130 километрах вверх по течению реки Бикин от села Красный Яр).

«При патрулировании территории в вечернее время специалисты обнаружили сначала снегоход “Буран”, от которого отходили следы человека. Сотрудники разделились на две группы, одна осталась возле снегохода, вторая пошла по следу. Через некоторое время к “Бурану” вышел гр-н С., который пояснил, что ходил в лес смотреть дрова, ничего запрещенного при себе не имел. Группа, следовавшая по тропе, обнаружила на снегу отпечаток от ружья, но само оружие удалось найти только на следующий день, когда рассвело. Помимо охотничьего карабина Сайга-20С нашли магазин с семью патронами к нему, снаряженными пулями. Обследовав еще раз территорию, сотрудники обнаружили тушу убитого кабана», — сообщил Андрей Загрутдинов.

Все собранные материалы, изъятое оружие и боеприпасы специалисты нацпарка передали в ОМВД России по Пожарскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Трамп бросил жену и сына под дождем
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары
В объятиях Морфея: 6 правил здорового сна
Фотограф показал, как выглядят реальные Angry Birds
Почему мужчины перестали покупать одежду?
Спорт
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого Глава национальной федерации керлинга Дмитрий Свищев надеется, что по инциденту с Александром Крушельницким скоро появится уголовное дело
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь