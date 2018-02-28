Во Владивостоке по вине невнимательного автомобилиста пострадал пешеход
В результате аварии травмы получила молодая девушка.
В результате аварии травмы получила молодая девушка.
Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе дома по улице Семёновская, 12. Мужчина 1979 года рождения за рулём автомобиля марки Toyota Prius, двигаясь задним ходом по тротуару и пешеходному переходу, совершил наезд на девушку 1993 года рождения.
В результате аварии медики диагностировали у пострадавшей ушиб поясничной области. Все детали произошедшего еще предстоит выяснить.
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