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03:48 (мск), источник: Вести Приморье

Приговор убийце вынес суд во Владивостоке: миллионная компенсация и 10 лет колонии строго режима

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Партизанска, 1988 г.р., который осужден за убийство (ст. 105 УК РФ).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, убийство произошло во Владивостоке в квартире по ул. Героев Хасана, где подсудимый гостил у своего знакомого.

Молодой человек распивал спиртное в компании знакомых хозяина квартиры. Во время посиделок у фигуранта возник конфликт с одним из гостей. Взяв охотничье огнестрельное оружие мужчина выстрелил в своего оппонента и убил.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом явки с повинной) 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей стороны в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей.

Не согласившись с приговором районного суда, осужденный обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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