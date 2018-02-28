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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Самарской области заплатила огромный штраф за 82 нарушения ПДД

Судебные приставы взыскали с жительницы Сергиевска 132 тысячи рублей. Сельчанка нарушила правила дорожного движения 82 раза.

Сумма штрафов составила около 50 тысяч рублей, однако женщина не оплатила их вовремя. Тогда приставы возбудили исполнительные производства в отношении должницы. Автоледи предупредили, что задолженность нужно срочно погасить, в худшем случае ей запретят выезжать из страны и управлять автомобилем. Однако, женщина проигнорировала требования. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора по каждому из производств.

Только после этого женщина одумалась и оплатила штраф. Вместе с исполнительными сборами автоледи пришлось заплатить 132 тысячи рублей.

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