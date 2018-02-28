Жительница Самарской области заплатила огромный штраф за 82 нарушения ПДД

Сумма штрафов составила около 50 тысяч рублей, однако женщина не оплатила их вовремя. Тогда приставы возбудили исполнительные производства в отношении должницы. Автоледи предупредили, что задолженность нужно срочно погасить, в худшем случае ей запретят выезжать из страны и управлять автомобилем. Однако, женщина проигнорировала требования. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора по каждому из производств.