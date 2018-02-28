Иркутянин, заразивший девушку ВИЧ-инфекцией, предстанет перед судом
Молодой человек знал о своем заболевании, но не предупредил девушку.
Молодой человек знал о своем заболевании, но не предупредил девушку.
В Иркутске будут судить молодого человека, который в феврале 2016 года заразил девушку
— Однако он все же начал встречаться с иркутянкой, не рассказывая ей ничего о своей болезни и не используя при этом
Сейчас следователи закончили разбираться в уголовном деле. Материалы дела передали в Октябрьский районный суд города Иркутска. Если молодого человека признают виновным, он может угодить за решетку на срок до пяти лет.
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