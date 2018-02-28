Иркутянин, заразивший девушку ВИЧ-инфекцией, предстанет перед судом

В Иркутске будут судить молодого человека, который в феврале 2016 года заразил девушку ВИЧ-инфекцией. Парень заранее знал, что болен. Медики предупредили иркутянина, что по закону он обязан соблюдать санитарно-гигиенические правила при контактах с окружающими, чтобы не передать опасную инфекцию.

— Однако он все же начал встречаться с иркутянкой, не рассказывая ей ничего о своей болезни и не используя при этом какие-либо средства защиты от вируса иммунодефицита человека, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — В итоге девушка была заражена. Узнав об этом, она обратилась в полицию.