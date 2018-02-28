На Кубани ОПГ обвиняют в особо крупном хищении нефти

По версии следствия, обвиняемый находился в составе организованной преступной группы из шести человек. С апреля 2016 года из магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк», проходящего на территории Гулькевичского района, участники преступной группы похитили более 7 тыс. т горючего вещества.
Как сообщили «Ъ-Юг» в Генпрокуратуре РФ по ЮФО, они представились Черноморскому магистральному нефтепроводу организацией, которая собирается приобрести нефть. Фигуранты закупили спецоборудование и построили несанкционированный трубопровод длиной 8 км и провели его под землей, замаскировав под жилые дома. Они причинили компании «Черноморские магистральные нефтепроводы» ущерб на сумму более 114 млн руб.
«Расследование по делу проведено седьмым следственным управлением Главного следственного управления СК Российской Федерации. Сейчас оно продолжается в отношении иных соучастников», говорится в сообщении ведомства.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.