На Кубани ОПГ обвиняют в особо крупном хищении нефти

По версии следствия, обвиняемый находился в составе организованной преступной группы из шести человек. С апреля 2016 года из магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк», проходящего на территории Гулькевичского района, участники преступной группы похитили более 7 тыс. т горючего вещества.



Как сообщили «Ъ-Юг» в Генпрокуратуре РФ по ЮФО, они представились Черноморскому магистральному нефтепроводу организацией, которая собирается приобрести нефть. Фигуранты закупили спецоборудование и построили несанкционированный трубопровод длиной 8 км и провели его под землей, замаскировав под жилые дома. Они причинили компании «Черноморские магистральные нефтепроводы» ущерб на сумму более 114 млн руб.