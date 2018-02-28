Заключенный обвиняется в 50 эпизодах мошенничества в Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.



Обвиняемый, отбывающий срок в одной из нижегородских колоний, с 7 июня 2015 года по 14 января 2017 года, с целью получения денег, которые были ему нужны для ставок на спортивные тотализаторы, звонил потерпевшим и, представляясь родственником, сообщал, что задержан полицией за пьяное вождение или за нанесение ножевого ранения. Затем он якобы передавал трубку сотруднику полиции, менял тембр и интонацию голоса и сообщал, что за освобождение его от административной ответственности нужно внести на счет сотового телефона деньги — 20 до 250 тысяч рублей.



Обвиняемый пытался похитить деньги у 36 потерпевших на сумму 3 189 000 рублей, но довести умысел до конца он не смог, поскольку некоторые потерпевшие перезванивали своим родственникам и узнавали об обмане. В результате мошенничества пострадали 14 человек, которые перевели 636 тысяч рублей на счет подсудимого. Каждому был причинен материальный ущерб от 4 до 120 тысяч рублей.



На допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело поступило в суд.



