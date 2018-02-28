Подростка из Пермского края осудят за убийство отчима

За убийство отчима осудят подростка из Красновишерска. Юноша пойдёт под суд и за другие преступления.

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 15-летний подросток убил своего 37-летнего отчима. Мужчина унижал и оскорблял пасынка, бил его мать. Утром 28 июня 2017 года юноша подкараулил отчима, когда тот пошёл на работу и нанёс ему 32 удара ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Этого же подростка будут судить и за имущественное преступление. Ранее, договорившись с 16-летним приятелем, он совершил кражу из гаража. Юноши выломали петлю замка, открыли двери чердака и похитили имущество на сумму более 32 тысяч рублей. В свою очередь, 16-летний подросток и его 14-летний знакомый ночью 14 августа 2017 года украли камеры видеонаблюдения, установленные на здании коммерческой организации.