Подростка из Пермского края осудят за убийство отчима
Юноша нанёс мужчине 32 удара ножом.
Юноша нанёс мужчине 32 удара ножом.
За убийство отчима осудят подростка из Красновишерска. Юноша пойдёт под суд и за другие преступления.
В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 15-летний подросток убил своего 37-летнего отчима. Мужчина унижал и оскорблял пасынка, бил его мать. Утром 28 июня 2017 года юноша подкараулил отчима, когда тот пошёл на работу и нанёс ему 32 удара ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Этого же подростка будут судить и за имущественное преступление. Ранее, договорившись с 16-летним приятелем, он совершил кражу из гаража. Юноши выломали петлю замка, открыли двери чердака и похитили имущество на сумму более 32 тысяч рублей. В свою очередь, 16-летний подросток и его 14-летний знакомый ночью 14 августа 2017 года украли камеры видеонаблюдения, установленные на здании коммерческой организации.
На время следствия 15-летнего подростка заключили под стражу. Его обвиняют в убийстве и краже, а его приятелей — в имущественных преступлениях. Дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.
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