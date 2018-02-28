В Ленинградском районе Калининграда 49-летний мужчина выпал с восьмого этажа

Трагедия произошла во вторник, 27 февраля, около 15:20 на улице Подполковника Ефремова. Об инциденте в экстренные службы сообщила близкая родственница погибшего. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Как пояснили «Клопс» в региональном СУ СК РФ, на место выезжал следователь, который проводил осмотр места происшествия. На теле погибшего мужчины обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина проживал в квартире вместе с семьёй.