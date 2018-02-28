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15:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Ленинградском районе Калининграда 49-летний мужчина выпал с восьмого этажа

В Ленинградском районе Калининграда 49-летний мужчина выпал с восьмого этажа. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла во вторник, 27 февраля, около 15:20 на улице Подполковника Ефремова. Об инциденте в экстренные службы сообщила близкая родственница погибшего. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Как пояснили «Клопс» в региональном СУ СК РФ, на место выезжал следователь, который проводил осмотр места происшествия. На теле погибшего мужчины обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина проживал в квартире вместе с семьёй.

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