Решена дальнейшая судьба Насти Рыбки
Иммиграционная полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу арестованных в Паттайе и находящихся в тюрьме Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщает Bangkok Post.
Иммиграционная полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу арестованных в Паттайе и находящихся в тюрьме Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщает Bangkok Post.
Рыбку и Лесли в числе десяти
Суд 27 февраля освободил шестерых фигурантов дела под залог. После этого их отвезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где лишили виз и арестовали. Рыбка сообщила, что в тюрьме их содержат в плохих условиях: в новой камере нет кроватей, только бетонный пол.
Ранее девушка через соцсети обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много».
В Таиланде 26 февраля задержали 10
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