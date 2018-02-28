Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Есть пострадавший
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля, ИА УралПолит.Ru. Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Без пострадавших не обошлось.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля, ИА УралПолит.Ru. Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Без пострадавших не обошлось.
ДТП случилось вечером во вторник на 113 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Водитель грузовика «Рено» не сумел соблюсти дистанцию до идущего впереди грузовика «Скания» с полуприцепом под управлением и врезался в него. После столкновения на стоящий «Рено» наехал грузовик ГАЗ-А21R32.
«В результате ДТП водитель автомашины “Рено” доставлен в ГБ, диагноз: перелом позвоночника, ушиб грудной клетки и внутренних органов, ушибы ног», — говорится в сообщении.
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