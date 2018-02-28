Три грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Есть пострадавший

ДТП случилось вечером во вторник на 113 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Водитель грузовика «Рено» не сумел соблюсти дистанцию до идущего впереди грузовика «Скания» с полуприцепом под управлением и врезался в него. После столкновения на стоящий «Рено» наехал грузовик ГАЗ-А21R32.