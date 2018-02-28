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14:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Назван предварительный виновник аварии на М-5, унесшей жизни двоих человек

Виновником крупной аварии между Атляном и Миассом в Челябинской области, унесшей жизни двух человек, по предварительным данным, стал водитель легкового автомобиля «Киа Серато». Движение автомобильного транспорта на данном участке остается затрудненным уже почти семь часов.

Как сообщила пресс-секретарь АО «УралАвтодор» Екатерина Логвинова, крупное ДТП участием 2 фур и 3 легковых автомобилей произошло на мосту через реку Миасс (на 1777-м километре федеральной трассы М-5 «Урал») 28 февраля в 8 часов 50 минут.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Киа Серато», совершая обгон большегруза, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Несколько легковых авто, которые в этот момент шли в плотном автомобильном потоке, также стали невольными участниками аварии на мосту.

В результате ДТП два человека погибли 39-летний водитель легковушки и его 34-летняя пассажирка.

На месте происшествия работают оперативные группы МВД, МЧС России. Последствия аварии ликвидирует «УралАвтодор». Ожидается приезд эвакуатора.

С момента аварии и по настоящее время по одной из полос организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуется пользоваться объездными дорогами через Златоуст, Атлян, Миасс, Чебаркуль.

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