Назван предварительный виновник аварии на М-5, унесшей жизни двоих человек

Как сообщила пресс-секретарь АО «УралАвтодор» Екатерина Логвинова, крупное ДТП участием 2 фур и 3 легковых автомобилей произошло на мосту через реку Миасс (на 1777-м километре федеральной трассы М-5 «Урал») 28 февраля в 8 часов 50 минут.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Киа Серато», совершая обгон большегруза, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Несколько легковых авто, которые в этот момент шли в плотном автомобильном потоке, также стали невольными участниками аварии на мосту.
В результате ДТП два человека погибли 39-летний водитель легковушки и его 34-летняя пассажирка.
На месте происшествия работают оперативные группы МВД, МЧС России. Последствия аварии ликвидирует «УралАвтодор». Ожидается приезд эвакуатора.
С момента аварии и по настоящее время по одной из полос организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуется пользоваться объездными дорогами через Златоуст, Атлян, Миасс, Чебаркуль.
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