В Прикамье банда вымогателей пойдет под суд
Трое молодых людей совершили целый ряд тяжких преступлений.
Трое молодых людей совершили целый ряд тяжких преступлений.
В марте 2017 года трое жителей Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Чернушке обманом усадили себе в автомобиль 31-летнего мужчину. После чего они вывезли его за город, избили, а затем привязали к машине и протащили по дороге. Бандиты требовали у него наркотики.
Затем они вернулись в Чернушку. Они приехали в один из гаражных кооперативов, где продолжали избивать молодого человека, нанося ему удары ножом. После избиения они переехали его машиной и сбросили тело с моста в реку.
Кроме того, обвиняемые угнали принадлежащий потерпевшему автомобиль, который сожгли на территории Уинского района, сообщает
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Бандиты обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ: вымогательство наркотических средств, разбой с совершением насилия, завладение автомобилем, уничтожение чужого имущества и убийство с особой жестокостью.
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