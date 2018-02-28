В Прикамье банда вымогателей пойдет под суд

В марте 2017 года трое жителей Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Чернушке обманом усадили себе в автомобиль 31-летнего мужчину. После чего они вывезли его за город, избили, а затем привязали к машине и протащили по дороге. Бандиты требовали у него наркотики.

Затем они вернулись в Чернушку. Они приехали в один из гаражных кооперативов, где продолжали избивать молодого человека, нанося ему удары ножом. После избиения они переехали его машиной и сбросили тело с моста в реку.

Кроме того, обвиняемые угнали принадлежащий потерпевшему автомобиль, который сожгли на территории Уинского района, сообщает пресс-служба следственного комитета.