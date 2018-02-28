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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье банда вымогателей пойдет под суд

Трое молодых людей совершили целый ряд тяжких преступлений.

В марте 2017 года трое жителей Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Чернушке обманом усадили себе в автомобиль 31-летнего мужчину. После чего они вывезли его за город, избили, а затем привязали к машине и протащили по дороге. Бандиты требовали у него наркотики.

Затем они вернулись в Чернушку. Они приехали в один из гаражных кооперативов, где продолжали избивать молодого человека, нанося ему удары ножом. После избиения они переехали его машиной и сбросили тело с моста в реку.

Кроме того, обвиняемые угнали принадлежащий потерпевшему автомобиль, который сожгли на территории Уинского района, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Бандиты обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ: вымогательство наркотических средств, разбой с совершением насилия, завладение автомобилем, уничтожение чужого имущества и убийство с особой жестокостью.

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