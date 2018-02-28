Жительницу Таганрога убили из-за ювелирных украшений на 14 млн рублей
Пропавшую в Иркутске жительницу Таганрога нашли погибшей. Ее тело обнаружили на берегу реки в Иркутске с огнестрельными ранениями.
Пропавшую в Иркутске жительницу Таганрога нашли погибшей. Ее тело обнаружили на берегу реки в Иркутске с огнестрельными ранениями.
18 февраля торговый представитель ювелирной таганрогской компании Наталья Мулихова прилетела в Иркутск из
20 февраля на льду реки Ангара в Иркутске было обнаружено тело Мулиховой с огнестрельными ранениями груди и живота.
Как сообщает
Все трое участников преступного сговора задержаны. Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Убийство по найму» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные ювелирные изделия общей стоимостью 14 млн рублей, а также предполагаемое орудие убийства — пистолет ТТ с глушителем.
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