Жительницу Таганрога убили из-за ювелирных украшений на 14 млн рублей

18 февраля торговый представитель ювелирной таганрогской компании Наталья Мулихова прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону, после чего перестала входить с родственниками на связь. В полицию обратилась родственница пропавшей женщины с заявлением об исчезновении своей сестры.

20 февраля на льду реки Ангара в Иркутске было обнаружено тело Мулиховой с огнестрельными ранениями груди и живота.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, по предварительной версии, двое мужчин, один из которых водитель такси, решили убить Мулихову, чтобы украсть у нее ювелирные изделия. Был установлен третий фигурант уголовного дела — заказчик преступления. Им оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер одной из ювелирных компаний.