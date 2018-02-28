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16:13 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Жительницу Таганрога убили из-за ювелирных украшений на 14 млн рублей

Пропавшую в Иркутске жительницу Таганрога нашли погибшей. Ее тело обнаружили на берегу реки в Иркутске с огнестрельными ранениями.

18 февраля торговый представитель ювелирной таганрогской компании Наталья Мулихова прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону, после чего перестала входить с родственниками на связь. В полицию обратилась родственница пропавшей женщины с заявлением об исчезновении своей сестры.

20 февраля на льду реки Ангара в Иркутске было обнаружено тело Мулиховой с огнестрельными ранениями груди и живота.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, по предварительной версии, двое мужчин, один из которых водитель такси, решили убить Мулихову, чтобы украсть у нее ювелирные изделия. Был установлен третий фигурант уголовного дела — заказчик преступления. Им оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер одной из ювелирных компаний.

Все трое участников преступного сговора задержаны. Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Убийство по найму» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные ювелирные изделия общей стоимостью 14 млн рублей, а также предполагаемое орудие убийства — пистолет ТТ с глушителем.

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