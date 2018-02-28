Состояние двух пострадавших в ДТП в Башкирии улучшилось

Ранее сообщалось, что две пострадавшие женщины были доставлены в Ашинскую городскую центральную больницу в Челябинской области. Одной женщине 65 лет, она находилась в крайне тяжелом состоянии. Второй женщине 31 год, она находилась в тяжелом состоянии.

«Состояние пациенток стабилизировалось, угрозы их жизни нет. Пациентка, которая была в очень тяжелом состоянии, теперь в просто тяжелом состоянии, у нее тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб внутренних органов. У второй пациентки травмы конечностей, и она находится в состоянии средней тяжести. По обеим пациенткам наблюдается положительная динамика», — сказал он.