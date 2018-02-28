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14:27 (мск), источник: dostup1.ru

«Ингосстрах» выплатит по 2 млн семьям погибших в ДТП в Башкортостане

Компания начала прием заявлений от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате аварии.

СПАО «Ингосстрах» начал прием заявлений от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Башкирии 27 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ответственность компании-перевозчика застрахована в СПАО “Ингосстрах” по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров», — говорится в сообщении компании.

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Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн — при причинении вреда здоровью и до 23 тыс. — за имущественный вред.

ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии 27 февраля. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту Уфа (РБ) — Усть-Катав (Челябинская область), столкнулся с фурой MAN. Погибли девять человек, четверо пассажиров были госпитализированы. Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.

Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться в рабочие дни (с 9.00 до 18.00) в офис СПАО «Ингосстрах» по адресу: Челябинск, ул. Труда, 78, БЦ NEWTON, — а также по телефонам: 8 (351) 755−56−85 или 755−56−84; 8 (495) 234−36−07 или 959−41−34 (Москва).

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