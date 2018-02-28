«Ингосстрах» выплатит по 2 млн семьям погибших в ДТП в Башкортостане
Компания начала прием заявлений от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате аварии.
Компания начала прием заявлений от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате аварии.
СПАО «Ингосстрах» начал прием заявлений от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Башкирии 27 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Ответственность
Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн — при причинении вреда здоровью и до 23 тыс. — за имущественный вред.
ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии 27 февраля. Микроавтобус
Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться в рабочие дни (с 9.00 до 18.00) в офис СПАО «Ингосстрах» по адресу: Челябинск, ул. Труда, 78, БЦ NEWTON, — а также по телефонам:
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