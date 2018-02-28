Следком Башкирии проводит проверку по факту похищения человека
В Башкирии Следком начал проверку по факту похищения человека. Как сообщает ведомство, 22-летнего парня две недели держали под замком.
В Башкирии Следком начал проверку по факту похищения человека. Как сообщает ведомство, 22-летнего парня две недели держали под замком.
Следствием возбуждено уголовное дело по подозрению 22-летнего жителя Нефтекамска в похищении человека с применением насилия (п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следствие установило, что 2 января подозреваемый избил должника, который занял у него 700 тысяч рублей. А затем, угрожая ему, запер его в своей квартире до 17 января.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал о том, что пострадавшего все это время морили голодом и пытали. Выжить ему удалось благодаря девушке хозяина квартиры, которая приносила еду пленнику.
Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
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