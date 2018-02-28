Следком Башкирии проводит проверку по факту похищения человека

Следствием возбуждено уголовное дело по подозрению 22-летнего жителя Нефтекамска в похищении человека с применением насилия (п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следствие установило, что 2 января подозреваемый избил должника, который занял у него 700 тысяч рублей. А затем, угрожая ему, запер его в своей квартире до 17 января.