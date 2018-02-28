В Пулково у пассажира нашли вещество из триады алхимиков

Как сообщили 28 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, 35-летний иностранец проходил предварительный досмотр в аэропорту Пулково. Мужчина спокойно отдал багаж, в котором транспортные полицейские увидели колбу с серебристой тяжелой жидкостью. Пассажир пояснил, что 200 граммов ртути ему нужны для лечения педикулеза у сына. При этом он не пояснил, откуда у него такое количество металла.