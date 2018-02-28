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15:04 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково у пассажира нашли вещество из триады алхимиков

Пассажир пытался провезти ртуть в самолёте из Петербурга до Москвы. Мужчина оказался не алхимиком, а бизнесменом, хотя и адептом альтернативной медицины.

Как сообщили 28 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, 35-летний иностранец проходил предварительный досмотр в аэропорту Пулково. Мужчина спокойно отдал багаж, в котором транспортные полицейские увидели колбу с серебристой тяжелой жидкостью. Пассажир пояснил, что 200 граммов ртути ему нужны для лечения педикулеза у сына. При этом он не пояснил, откуда у него такое количество металла.

То, что закон запрещает перевозить такие вещества, он якобы не знал, но ему не поверили. Против поставщика фруктов возбудили уголовное дело о контрабанде ядовитых веществ.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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