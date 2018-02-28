В Пулково у пассажира нашли вещество из триады алхимиков
Пассажир пытался провезти ртуть в самолёте из Петербурга до Москвы. Мужчина оказался не алхимиком, а бизнесменом, хотя и адептом альтернативной медицины.
Пассажир пытался провезти ртуть в самолёте из Петербурга до Москвы. Мужчина оказался не алхимиком, а бизнесменом, хотя и адептом альтернативной медицины.
Как сообщили 28 февраля в
То, что закон запрещает перевозить такие вещества, он якобы не знал, но ему не поверили. Против поставщика фруктов возбудили уголовное дело о контрабанде ядовитых веществ.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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