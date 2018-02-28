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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

На М5 в районе Атляна восстановлено движение

Машины, попавшие в аварию, эвакуированы.

Только после 15.00 во вторник, 28 февраля, удалось восстановить движение на участке трассы М5 между Атляном и Миассом.

Утром на мосту через реку Миасс столкнулись пять авто: три легоковушки и две фуры. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель легкового авто «Киа Серрато»: он обгонял впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В ДТП погибли два человека.

На время эвакуации пострадавших машин движение для большегрузов было закрыто. Сейчас путь свободен.

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