На М5 в районе Атляна восстановлено движение

Только после 15.00 во вторник, 28 февраля, удалось восстановить движение на участке трассы М5 между Атляном и Миассом.

Утром на мосту через реку Миасс столкнулись пять авто: три легоковушки и две фуры. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель легкового авто «Киа Серрато»: он обгонял впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В ДТП погибли два человека.