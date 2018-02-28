На М5 в районе Атляна восстановлено движение
Машины, попавшие в аварию, эвакуированы.
Машины, попавшие в аварию, эвакуированы.
Только после 15.00 во вторник, 28 февраля, удалось восстановить движение на участке трассы М5 между Атляном и Миассом.
Утром на мосту через реку Миасс столкнулись пять авто: три легоковушки и две фуры. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель легкового авто «Киа Серрато»: он обгонял впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В ДТП погибли два человека.
На время эвакуации пострадавших машин движение для большегрузов было закрыто. Сейчас путь свободен.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.