Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Названы простые способы улучшить память
Дочь Анны Седоковой страдает от своей популярности
Еще одна страна заявила о бойкоте Кубка мира по биатлону в РФ
Флешмоб с «отрубленными» головами покоряет соцсети
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Россия ликвидирует спутники термоядерной ракетой – СМИ
СМИ о том, как у Загитовой потребовали сдать пробу
Видео дня: романтичный поцелуй Милы Кунис и Эштона Кутчера
Флешмоб с «отрубленными» головами покоряет соцсети
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
10Во Флориде в школе произошла стрельба
15:02 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские власти помогут пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев — РИА Новости. Власти Челябинской области выплатят по 500 тысяч рублей каждой из пяти семей, чьи родственники погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, также двое пострадавших в аварии получат по 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правительстве региона.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

Читайте также
Двухдневный траур по погибшим в ДТП объявлен в Усть-Катаве

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в ДТП погибли пятеро жителей области, пострадали двое. Ранее сообщалось, что жертвами стали шесть жителей региона, однако позже стало известно, что один из погибших был уроженцем Оренбургской области.

«Власти Челябинской области направят семьям погибших в ДТП по 500 тысяч рублей каждой, двое пострадавших получат по 200 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Обе пострадавшие местные жительницы находятся в больнице № 1 города Аша в Челябинской области. Как сообщил в среду министр здравоохранения региона Сергей Приколотин, их жизни ничего не угрожает.

«Ситуация стабилизирована, угрозы жизни нет… Динамика положительная есть, но говорить о чем-то еще рано. Вчера была крайне тяжелая ситуация, сегодня она тяжелая», — сказал министр журналистам.

Он отметил, что из челябинской областной клинической больницы направились в Ашу медики для определения дальнейшей тактики лечения. При этом одну из пострадавших, находящуюся в более тяжелом состоянии, планируется перевести в больницу Уфы, предварительная договоренность с местными врачами уже есть, пояснил Приколотин. Вторую пациентку, получившую травмы конечностей, планируется перевезти в челябинскую областную клиническую больницу, добавил он.

Приколотин пояснил, что пострадавшим женщинам не проводились полостные операции, пациентке в более тяжелом состоянии проводились диагностические процедуры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Челябинские власти помогут пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Башкирии
Челябинский облсуд отложил рассмотрение апелляции бывшего сенатора Цыбко
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Обезьяны и жираф показали детям несправедливость
Экипаж самолета ВМС США ослеп и замерз в воздухе
Полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу Насти Рыбки
ЦИК: 1,3 млн человек решили проголосовать по месту пребывания
В СПЧ усомнились в математическом описании поведения избирателей
Спорт
Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает Новые запреты Всемирного антидопингового агентства не касаются России
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях Несмотря на все преимущества, криптовалюты являются причиной гибели людей
Кино
Громкая премьера: Ходченкова и Лядова представили «Довлатова» Картину Алексея Германа-мл., отмеченную «Серебряным медведем» Берлинале, презентовали в Москве
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
Звезды, чью беременность ждет весь мир Эти женщины красивы, успешны, востребованы в профессии. Но для полного счастья – по мнению большинства поклонников – им не хватает только одного: родить ребенка. Поэтому каждый их наряд свободного покроя и любые изменения в фигуре в принципе воспринимаются не иначе как признаки беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь