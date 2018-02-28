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15:26 (мск), источник: РАПСИ

ВС признал экстремистским движение «Артподготовка» Вячеслава Мальцева

МОСКВА, 28 фев — РАПСИ, Никита Ширяев. Верховный суд (ВС) РФ признал экстремистским межрегиональное общественное движение «Артподготовка», которое возглавлял объявленный в розыск Вячеслав Мальцев, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Источник: Reuters

«В удовлетворении апелляционной жалобы на решение Красноярского краевого суда о признании движения “Артподготовка” экстремистской организацией отказать», — постановил председательствующий судья.

В обосновании жалобы Игорь Элифханов, представляющий интересы Мальцева, заявил, что организация «Артподготовка» в действительности никогда не существовала. «Движение действовало только в виртуальном пространстве. Оно представляло личную инициативу граждан, никаких директив от Мальцева участники движения не получали», — пояснил Элифханов.

Прокурор Татьяна Лазарева просила оставить решение суда первой инстанции без изменения. «У движения “Артподготовка” имеется постоянное наименование и символика, также имеется и руководитель движения, который ставил перед членами объединения конкретные цели и задачи», — возразила государственный обвинитель на доводы заявителя.

По словам прокурора, участники движения «Артподготовка» осуществляли пропаганду идей революции и призывали к организации массовых беспорядков с целью насильственного свержения государственной власти. «В отношении многих участников движения в 2017 году были возбуждены уголовные дела за совершение преступлений экстремистской направленности», — подчеркнула Лазарева.

ФСБ РФ в ноябре 2017 года сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки движения «Артподготовка», члены которой, по её данным, планировали 4 и 5 ноября прошлого года совершить экстремистские акции с целью провокации массовых беспорядков. У задержанных изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью.

Деятельность ячеек «Артподготовки» была пресечена в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

По данным ФСБ РФ, незарегистрированное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы активистом Вячеславом Мальцевым с целью организации в России «революции».

Против Мальцева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мещанский суд Москвы санкционировал его заочный арест, лидер «Артподготовки» объявлен в международный розыск.

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