Из-за опечатки в приговоре россиянину случайно продлили срок заключения
ОМСК, 28 февраля, УралПолит.Ru. Омскому полицейскому, осужденному за взятку, придется сидеть в колонии на год больше
ОМСК, 28 февраля, УралПолит.Ru. Омскому полицейскому, осужденному за взятку, придется сидеть в колонии на год больше
Сотрудник омской полиции был задержан за получение взятки 27 января 2015 года и был помещен под домашний арест, где находился до 16 марта 2016 года. 28 марта прошлого года Советский районный суд Омска признал бывшего стража порядка виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии № 13 Нижнего Тагила. Однако при этом в приговоре была указана ошибочная дата задержания — 28 января вместо 27 января.
Защита обжаловала решение в областном суде, где опечатку исправили, но сделали новую — указав, что срок домашнего ареста фигуранта был завершен в 2016 году. В результате срок пребывания взяточника в колонии фактически увеличился на год. Так как год домашнего ареста не был прибавлен к общему сроку отбывания наказания.
«Несмотря на ошибку, кассационная инстанция отказалась рассматривать дело. Сейчас мы планируем обратиться с жалобой в Генпрокуратуру, чтобы добиться пересмотра приговора», — сообщил порталу «Такие дела» глава юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров.
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