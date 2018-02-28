Из-за опечатки в приговоре россиянину случайно продлили срок заключения

Сотрудник омской полиции был задержан за получение взятки 27 января 2015 года и был помещен под домашний арест, где находился до 16 марта 2016 года. 28 марта прошлого года Советский районный суд Омска признал бывшего стража порядка виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии № 13 Нижнего Тагила. Однако при этом в приговоре была указана ошибочная дата задержания — 28 января вместо 27 января.

Защита обжаловала решение в областном суде, где опечатку исправили, но сделали новую — указав, что срок домашнего ареста фигуранта был завершен в 2016 году. В результате срок пребывания взяточника в колонии фактически увеличился на год. Так как год домашнего ареста не был прибавлен к общему сроку отбывания наказания.