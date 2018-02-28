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15:26 (мск), источник: УралПолит.ру

Из-за опечатки в приговоре россиянину случайно продлили срок заключения

ОМСК, 28 февраля, УралПолит.Ru. Омскому полицейскому, осужденному за взятку, придется сидеть в колонии на год больше из-за того, что суд допустил опечатку в приговоре.

Сотрудник омской полиции был задержан за получение взятки 27 января 2015 года и был помещен под домашний арест, где находился до 16 марта 2016 года. 28 марта прошлого года Советский районный суд Омска признал бывшего стража порядка виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии № 13 Нижнего Тагила. Однако при этом в приговоре была указана ошибочная дата задержания — 28 января вместо 27 января.

Защита обжаловала решение в областном суде, где опечатку исправили, но сделали новую — указав, что срок домашнего ареста фигуранта был завершен в 2016 году. В результате срок пребывания взяточника в колонии фактически увеличился на год. Так как год домашнего ареста не был прибавлен к общему сроку отбывания наказания.

«Несмотря на ошибку, кассационная инстанция отказалась рассматривать дело. Сейчас мы планируем обратиться с жалобой в Генпрокуратуру, чтобы добиться пересмотра приговора», — сообщил порталу «Такие дела» глава юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров.

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