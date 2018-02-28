В Новосибирске присяжные признали подозреваемого в убийстве 19-ти женщин виновным
Вердикт Евгению Чуплинскому вынесен: наказание по УК РФ он получит в ближайшее время.
Вердикт Евгению Чуплинскому вынесен: наказание по УК РФ он получит в ближайшее время.
В Новосибирской области присяжные вынесли вердикт 52-летнему Евгению Чуплинскому — он единогласно признан виновным в убийстве 19 женщин и одной краже. Преступления он совершил с 1998 по 2005 годы. Следствие и суд установили, что в этот период он знакомился на улицах с молодыми женщинами и предлагал провести время вместе. Соглашаясь, он увозил женщин на личном авто в безлюдные места региона и убивал.
— В рамках расследования уголовного дела выполнен комплекс следственных действий, направленных на проверку причастности подсудимого к совершению каждого преступления из расследуемой серии убийств. Проведены 12 обысков по местам жительства и пребывания Чуплинского, с его участием выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены 200 свидетелей, назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз. Собранная доказательственная база позволила предъявить фигуранту дела окончательное обвинение, — комментируют в следственном комитете по Новосибирской области.
Присяжные также единогласно признали Чуплинского не заслуживающим снисхождения при назначении ему наказания. Наказание по УК РФ он получит в ближайшее время.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.