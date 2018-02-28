В Новосибирске присяжные признали подозреваемого в убийстве 19-ти женщин виновным

В Новосибирской области присяжные вынесли вердикт 52-летнему Евгению Чуплинскому — он единогласно признан виновным в убийстве 19 женщин и одной краже. Преступления он совершил с 1998 по 2005 годы. Следствие и суд установили, что в этот период он знакомился на улицах с молодыми женщинами и предлагал провести время вместе. Соглашаясь, он увозил женщин на личном авто в безлюдные места региона и убивал.