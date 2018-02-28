В Челябинске рушится дом — на место выехали чиновники и оперативные службы
В Челябинске на глазах разрушается жилой дом. Все началось с первого этажа — в доме № 53 на улице Гагарина между полом и стеной появилась огромная дыра, сам пол провалился и начал трескаться.
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