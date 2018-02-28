«Чудовище с востока» убивает европейцев: в ЕС стоят сибирские морозы

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Европейские синоптики окрестили стоящий над Европой холодный воздушный фронт «Чудовищем с востока» — арктический циклон пришел из России.

Поляки гибнут от морозов

В Польше от морозов продолжают гибнуть люди.

«Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки», — сообщил правительственный центр безопасности.

В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек. Всего, по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.

Самая холодная ночь

В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А минувшая ночь стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).

«Температуры по всей стране в ночь на среду указывали на то, что у нас установились морозы — от среднесильных до очень сильных», — цитирует сотрудника метеослужбы немецкое агентство dpa.

На севере страны, в городе Любек, зафиксирована рекордно низкая температура — минус 20 градусов. В Альпах термометр показывал около минус 26 градусов. На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 24 градуса, и это здесь еще потеплело — в ночь на вторник было минус 34 градуса. В центральных районах Германии температура колебалась от минус 10 до минус 18 градусов. Самым теплым регионом остается запад страны вдоль реки Рейн — так, в Дюссельдорфе ночью было минус 9 градусов, в Висбадене — минус 10.

В связи с аномальными морозами благотворительные организации призвали муниципалитеты создать дополнительные места для размещения на ночлег и просто для отдыха и обогрева лиц с неопределенным местом жительства. Только в Берлине, где утром в среду термометр показывал минус 17 градусов, в последние дни создано дополнительно более тысячи койкомест для бездомных, кровати размещены в одном из ангаров бывшего аэропорта Темпельхоф, сообщил городской сенат.

Холод и обильные снегопады на севере и юге страны привели в начале недели к многочисленным ДТП, задержкам вылетов в аэропортах и перерывам в железнодорожном сообщении, однако сейчас ситуация на дорогах постепенно выправляется. Как заявили агентству dpa представители дорожной полиции федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония, они не констатировали в минувшую ночь никаких чрезвычайных ситуаций, несмотря на сильный холод. Гололедицы на дорогах также пока не наблюдается.

В ближайшие дни в Германию придет долгожданное потепление, хотя температура вряд ли превысит минус 8−9 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности гололедицы и ледяного дождя в выходные.

Источник: AP 2018

Во Франции тоже рекорды

Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы и во Франции. Во многих регионах температура опустилась ниже отметки —10 градусов, говорится в официальном аккаунте метеорологической службы Meteo France в сети микроблогов Twitter.

Рекордные по местным меркам морозы отмечены в Лионе (минус 10 градусов), Дижоне и Страсбурге (минус 11 градусов), в Меце (минус 12 градусов), Нанси (минус 13 градусов) и ряде других городов.

Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней от холода во Франции умерли не менее четырех человек.

Источник: AFP 2018

Морозы вернули бурки

Некоторые страны реагируют на морозы довольно интересными мерами. В Австрии, например, отменили наказание за несоблюдение закона, запрещающего ношение мусульманскими женщинами бурок и никабов в общественных местах.

Этот закон действует в стране с 1 октября 2017 года, в нем говорится, что лицо должно быть открыто ото лба до подбородка. Однако в нем прописано, что допускаются исключения — в частности, при низких температурах. При этом не уточняется, как низко должен опуститься столбик термометра.

Сейчас, видимо, австрийские власти сочли, что время настало. На горнолыжных курортах температура опускалась до —30 градусов, в среднем по стране — в районе —10. Метеорологи обещают, что уже с четверга в Австрию начнут возвращаться привычные плюсовые температуры, но пока — холодно.

«При таких температурах ни один полицейский не станет обращаться к тем, кто закрывает своё лицо от холода», — заявили в австрийском МВД.

Источник: AP 2018

Движение в Лондоне парализовано

В Лондоне снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось, в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15−25 минут.

Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.

Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

Метеорологическая служба сохраняет для Лондона «оранжевый» уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.

Источник: Reuters

Не летают самолеты

Накануне международные авиакомпании отменили десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в другие города Великобритании, а также в ближайшие европейские страны.

Практически все авиакомпании отменили вечерние рейсы в шотландские Эдинбург и Глазго. Однако вылеты в Абердин в Шотландии в настоящее время задержаны, но не отменены.

Среди европейских городов закрытыми для пассажиров из Лондона были Женева, Цюрих, Мадрид, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Осло и Копенгаген. Отменены сразу несколько рейсов по данным направлениям.

Повышенный уровень опасности

Затронула непогода и юг Европы. В 42 провинциях Испании введен повышенный уровень опасности — желтый или оранжевый.

В зависимости от региона причинами стали дожди, снег, сильный ветер, высокие волны на побережье, угроза схода лавин в горах, низкие температуры, сообщает Государственное метеорологическое агентство.

Из-за снегопада затруднено движение на 270 трассах, на 23 оно перекрыто, сообщает Генеральная дирекция дорожного движения. На десятки трасс запрещено выезжать без цепей на шинах.

Особенно сложная ситуация в Каталонии, Арагоне, Стране Басков, Кантабрии, Наварре, Ла Риохе и Кастилии и Леоне.

Самые низкие температуры — до минус шести градусов — ожидаются в Кантабрии, Бискайе, Гипускоа, Уэске, Лериде и Жироне.