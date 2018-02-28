«Чудовище с востока» убивает европейцев: в ЕС стоят сибирские морозы
В странах ЕС продолжают стоять непривычные для них сибирские морозы, в результате которых гибнут люди, движение во многих городах сильно затруднено, десятками отменяются авиарейсы.
В странах ЕС продолжают стоять непривычные для них сибирские морозы, в результате которых гибнут люди, движение во многих городах сильно затруднено, десятками отменяются авиарейсы.
Европейские синоптики окрестили стоящий над Европой холодный воздушный фронт «Чудовищем с востока» — арктический циклон пришел из России.
Поляки гибнут от морозов
В Польше от морозов продолжают гибнуть люди.
«Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки», — сообщил правительственный центр безопасности.
Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.
Самая холодная ночь
В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А минувшая ночь стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
«Температуры по всей стране в ночь на среду указывали на то, что у нас установились морозы — от среднесильных до очень сильных», — цитирует сотрудника метеослужбы немецкое агентство dpa.
На севере страны, в городе Любек, зафиксирована рекордно низкая температура — минус 20 градусов. В Альпах термометр показывал около минус 26 градусов. На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 24 градуса, и это здесь еще потеплело — в ночь на вторник было минус 34 градуса. В центральных районах Германии температура колебалась от минус 10 до минус 18 градусов. Самым теплым регионом остается запад страны вдоль реки Рейн — так, в Дюссельдорфе ночью было минус 9 градусов, в Висбадене — минус 10.
В связи с аномальными морозами благотворительные организации призвали муниципалитеты создать дополнительные места для размещения на ночлег и просто для отдыха и обогрева лиц с неопределенным местом жительства. Только в Берлине, где утром в среду термометр показывал минус 17 градусов, в последние дни создано дополнительно более тысячи койкомест для бездомных, кровати размещены в одном из ангаров бывшего аэропорта Темпельхоф, сообщил городской сенат.
Холод и обильные снегопады на севере и юге страны привели в начале недели к многочисленным ДТП, задержкам вылетов в аэропортах и перерывам в железнодорожном сообщении, однако сейчас ситуация на дорогах постепенно выправляется. Как заявили агентству dpa представители дорожной полиции федеральных земель Северный
В ближайшие дни в Германию придет долгожданное потепление, хотя температура вряд ли превысит минус 8−9 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности гололедицы и ледяного дождя в выходные.
Во Франции тоже рекорды
Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы и во Франции. Во многих регионах температура опустилась ниже отметки —10 градусов, говорится в официальном аккаунте метеорологической службы Meteo France в сети микроблогов Twitter.
Рекордные по местным меркам морозы отмечены в Лионе (минус 10 градусов), Дижоне и Страсбурге (минус 11 градусов), в Меце (минус 12 градусов), Нанси (минус 13 градусов) и ряде других городов.
Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.
Морозы вернули бурки
Некоторые страны реагируют на морозы довольно интересными мерами. В Австрии, например, отменили наказание за несоблюдение закона, запрещающего ношение мусульманскими женщинами бурок и никабов в общественных местах.
Этот закон действует в стране с 1 октября 2017 года, в нем говорится, что лицо должно быть открыто ото лба до подбородка. Однако в нем прописано, что допускаются исключения — в частности, при низких температурах. При этом не уточняется, как низко должен опуститься столбик термометра.
Сейчас, видимо, австрийские власти сочли, что время настало. На горнолыжных курортах температура опускалась до —30 градусов, в среднем по стране — в районе —10. Метеорологи обещают, что уже с четверга в Австрию начнут возвращаться привычные плюсовые температуры, но пока — холодно.
«При таких температурах ни один полицейский не станет обращаться к тем, кто закрывает своё лицо от холода», — заявили в австрийском МВД.
Движение в Лондоне парализовано
В Лондоне снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось, в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15−25 минут.
Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.
Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.
Метеорологическая служба сохраняет для Лондона «оранжевый» уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.
Не летают самолеты
Накануне международные авиакомпании отменили десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в другие города Великобритании, а также в ближайшие европейские страны.
Практически все авиакомпании отменили вечерние рейсы в шотландские Эдинбург и Глазго. Однако вылеты в Абердин в Шотландии в настоящее время задержаны, но не отменены.
Среди европейских городов закрытыми для пассажиров из Лондона были Женева, Цюрих, Мадрид, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Осло и Копенгаген. Отменены сразу несколько рейсов по данным направлениям.
Повышенный уровень опасности
Затронула непогода и юг Европы. В 42 провинциях Испании введен повышенный уровень опасности — желтый или оранжевый.
В зависимости от региона причинами стали дожди, снег, сильный ветер, высокие волны на побережье, угроза схода лавин в горах, низкие температуры, сообщает Государственное метеорологическое агентство.
Особенно сложная ситуация в Каталонии, Арагоне, Стране Басков, Кантабрии, Наварре, Ла Риохе и Кастилии и Леоне.
Самые низкие температуры — до минус шести градусов — ожидаются в Кантабрии, Бискайе, Гипускоа, Уэске, Лериде и Жироне.
Сложная ситуация на Канарских островах, где ожидается буря, скорость ветра может достичь 130 километров в час. Отменены занятия на острове Гран Канария, Тенерифе, Ла Пальма, Гомера и
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