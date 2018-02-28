На трассе под Воронежем водитель легковушки разбился насмерть, влетев в фуру
Авария произошла в Семилукском районе.
Авария произошла в Семилукском районе.
На трассе под Воронежем в столкновении легковушки и фуры с прицепом погиб автомобилист. Авария произошла сегодня, 28 февраля, в 11:30 на 206 км трассы «Курск — Саратов» в Семилукском районе.
Как сообщили «Вести-Воронеж» в
В результате аварии мужчина, управлявший легковушкой, получил смертельные травмы и скончался на месте.
По факту ЧП проводится проверка.
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