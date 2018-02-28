На трассе под Воронежем водитель легковушки разбился насмерть, влетев в фуру

На трассе под Воронежем в столкновении легковушки и фуры с прицепом погиб автомобилист. Авария произошла сегодня, 28 февраля, в 11:30 на 206 км трассы «Курск — Саратов» в Семилукском районе.

Как сообщили «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, по предварительной версии, ДТП спровоцировал 30-летний житель Воронежской области на «Ладе Гранте». Он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где влетел в грузовой автомобиль «МАЗ», за рулём которого был ростовчанин.