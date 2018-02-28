В Казани оцепили школу из-за сообщения о человеке с оружием

Как рассказали порталу ProKazan.ru в пресс-службе УМВД по Казани, поступило сообщение, что по школе ходит вооруженный человек. На место прибыли сотрудники полиции.

— Провели оцепление, эвакуировали людей из здания школы. Но данная информация не подтвердилась, — рассказали в пресс-службе.

Позже выяснилось, что звонила 16-летняя школьница. Таким образом она решила пошутить, не зная о последствиях.

— В настоящее время на девочку составлен административный протокол по статье 19.13 кодекса об административных правонарушениях, — добавили в ведомстве.