В Казани оцепили школу из-за сообщения о человеке с оружием
Во вторник в Казани оцепили 137 школу
Во вторник в Казани оцепили 137 школу
Как рассказали порталу ProKazan.ru в
— Провели оцепление, эвакуировали людей из здания школы. Но данная информация не подтвердилась, — рассказали в
Позже выяснилось, что звонила 16-летняя школьница. Таким образом она решила пошутить, не зная о последствиях.
— В настоящее время на девочку составлен административный протокол по статье 19.13 кодекса об административных правонарушениях, — добавили в ведомстве.
Отметим, что заведомо ложный вызов спецслужб влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс рублей.
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